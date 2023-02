Denne grafen viser hvorfor penger ikke løser alt

05.02.2023 16:08

Helsepersonellkommisjonen, ved leder Gunnar Bovim, presenterer sin utredning om behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten frem mot 2040 i Marmorhallen.

Man kan ikke kjøpe seg flere hender.

Det er ingen tvil om at Norge har et godt helsevesen. I motsetning til land som USA har Norge et offentlig helsevesen der ingen pasient blir avvist ved døren. Slik må det fortsette.

Landet står imidlertid foran store utfordringer. Allerede nå er det press i helsevesenet. Det er er vanskelig å få tak i nok kompetent personell. Langt verre skal det bli i årene frem mot 2040. Utfordringene lar seg ikke løse ved å bruke enda mer penger. Ei heller ved å rekruttere enda flere til slike jobber.

