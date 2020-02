Aftenposten mener: Konfliktdempende ulvepolitikk kan være umulig

Ulvesaken er i enkelte deler av landet så følelsesladet at det er blitt bortimot umulig for politikerne å gjøre jobben sin. De sterke følelsene gjør det vanskelig å erkjenne faktum – at vi her står overfor en sak der det ikke er mulig å finne ideelle løsninger.

Lesere som mener å ha lest det ovenstående avsnittet før, kan være velsignet med god hukommelse. Men linjene fra Aftenpostens lederartikkel i 2004 er like relevante i dag. Strengt tatt har ulvestriden vært en forholdsvis konstant del av norsk politikk helt siden økningen i norsk ulvebestand fra starten av 1990-tallet.