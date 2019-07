Debatten om å utrede alternativer til EØS-avtalen har blusset opp for fullt. Fellesforbundets landsmøte kan komme til å gå inn for dette til høsten, noe som kan gi flertall for en EØS-utredning på LO-kongressen i 2021.

Arbeiderpartiet har vært imot dette frem til nå, men kan bli tvunget til å gi etter dersom både fagbevegelsen og de potensielle regjeringsparterne SV og Sp krever en EØS-utredning etter valget i 2021.