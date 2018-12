I Kina finnes intet demokrati, ingen ytringsfrihet, ingen rettssikkerhet. Utviklingen går dessuten i feil retning.

Andre juledag startet rettssaken mot menneskerettighetsadvokaten Wang Quanzhang. Han er en av flere hundre advokater og aktivister som ble arrestert og til dels internert i 2015, med løse anklager blant annet om «undergraving av statens makt».

De fikk ikke rettighetene man har som anklaget i rettsstater. Noen ble løslatt med advarsler, noen er ute mot kausjon, noen har lest opp «tilståelser» på tv, noen har fått fengselsstraffer.

Hovedbudskapet var klart: Ingen bør prøve seg på noen form for opposisjon mot makthaverne i Beijing.

Wang Quanzhang er en av de mest kjente advokatene. Han har forsvart menneskerettighetsaktivister og tilhengere av den religiøse bevegelsen Falun Gong. Han har også engasjert seg generelt for folks rettigheter i landet, delvis i samarbeid med en svensk aktivist.

Det er ingen grunn til å tro at han heller får noen rettferdig behandling i rettssalen i Tianjin, nord i Kina, der både hans kone og andre ble nektet adgang til tilhørerbenkene da saken startet.

Ikke tilfeldig timing

Amnesty Internationals Doriane Lau sier dessuten til AFP at tidfestingen av rettssaken ikke er tilfeldig: «Det meste av verden har juleferie, og vil ikke være i stand til å reagere.»

Slik timing er ikke noe nytt. Liu Xiaobo ble dømt til elleve års fengsel for «undergraving av statsmakten» første juledag 2009. Ved den anledning lyktes kineserne likevel ikke med å unngå verdens oppmerksomhet, for han fikk Nobels fredspris året etter.

Rettssaken på tampen av 2018 bekrefter et dystert år for demokrati og menneskerettigheter i verdens mest folkerike land. Tallet på samvittighetsfanger forblir høyt.

Bruken av store indoktrineringsleirer for Kinas uigurer, en hovedsakelig muslimsk minoritet, er annen, stor skamplett.

Eneveldig Xi Jinping

I mars samlet president Xi Jinping i praksis all makt i sine hender. Den ikke folkevalgte Nasjonalforsamlingen godkjente i mars en grunnlovsendring som åpner for at Xi kan sitte ved makten til han dør. Tidsbegrensningen for det høyeste embetet ble nemlig avskaffet. Xi har også omgjort det kollektive lederskapet til et der han selv i praksis sitter med all makt.

Samtidig øker Kinas økonomiske og politiske makt over hele verden, parallelt med USA tilbaketrekning og EUs vedvarende kraftløshet. Dette gjør det lettere for regimet å fortsette og forsterke undertrykkelsen av eget folk, samtidig som faren for eksport av det kinesiske systemet øker.