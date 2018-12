Aftenposten mener: Endringene i skolen må måles

Skolen er en av de viktigste byggesteinene i ethvert samfunn. Den vil aldri være god nok. Den må hele tiden bli bedre. Ingen regjering kan hvile på fjorårets resultater. Målet må hele tiden være at flere elever gjør det bedre og føler seg hjemme på skolen, at så mange som mulig får verktøy til å klare seg senere i livet.

Utdanningsdirektoratet måler tilstanden i norsk skole hvert år. Årets tall viser at lærernormen som ble vedtatt i fjor har økt tallet på lærere i grunnskolen med over 1000. Foreløpig har ikke økningen ført til at småkommunene har mistet lærere eller at andelen ufaglærte har økt i urovekkende grad. Det er gledelig, for mye av uroen for reformen var knyttet til nettopp dette.

Motstanden mot reformen handlet også om hvorvidt dette er det riktige tiltaket hvis målet er mer kompetente elever, og altså en bedre skole, i andre enden. Når ressursene er knappe, må de styres inn der de har størst effekt.

Kompetente lærere er det viktigste tiltaket for å styrke kvaliteten i skolen. I valget mellom de to må kompetanse trumfe antall. Men akkurat nå satser regjeringen både på å øke antallet lærere og å heve kompetansen. KrF har drevet frem det første, regjeringen selv har drevet frem det andre.

Norge styrer mot lærermangel. Fremskrivninger fra SSB tilsier at vi vil mangle 5800 lærere i 2040. KrF og andre opposisjonspartier mener at et av svarene på utfordringen er å lempe på kompetansekravene til lærere som allerede er i yrket. I fag som norsk, matematikk og engelsk er det krav til antall studiepoeng for å få undervise. Det er bred enighet om kompetansekravene, men uenighet om hvorvidt de skal ha tilbakevirkende kraft. Med så gode overgangs- og dispensasjonsordninger som finnes nå, er det rimelige krav også til allerede ansatte lærere.

Lærermangel kan ikke løses ved å senke kravene til lærere eller lærerstudenter. Yrket er for viktig til det. Antall lærere er viktig, men kan aldri bli det eneste svaret på utfordringene i skolen. Effekten av fraværsgrense i videregående er en illustrasjon på hvordan et relativt enkelt tiltak raskt får positive konsekvenser for nærvær i skolen. Det påvirker hverdagen for både lærere og elever. Neste skritt må være å gjøre noe med fraværet på ungdomstrinnet.

Den neste debatten kan bli om skolemat, som Arbeiderpartiet nå vil jobbe for.

Det er bra for norsk skole at det er konkurranse om tiltak for å heve kvaliteten i skolen. Men nettopp denne velviljen gjør det maktpåliggende å følge nøye med på hva som har effekt og hva som ikke har det. Et vedtak om lærernorm må følges opp med tanke på effekt. At det gjennomføres er bare en start.