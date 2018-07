Aftenposten mener: DAB-lyttingen må måles

Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil ikke ta initiativ til å finne ut hvor mange som lytter til DAB. Det ble klart da hun svarte på et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen denne uken.

Grande viser i stedet til at lyttingen på alle digitale plattformer vokser, at bruken av FM-radioer faller, og at lytting på DAB-radio vokser mest og er klart størst.

Dette er et lite tilfredsstillende svar.

Hovedpunkter i svaret fra kulturministeren finner du her.

Det nasjonale FM-nettet er demontert, og et nasjonalt DAB-nett er montert opp. Alle forstår at det fører til at FM-tallene går ned og DAB-tallene opp. Men det sier ingenting om hvor mange som faktisk hører på DAB-radio, og det er det viktig å finne ut av.

Et av de viktigste argumentene for overgangen fra FM til DAB, har vært bedre beredskap. Mye er også blitt bedre. Det er intallert nødstrømsystemer på en større del av nettet enn i FM-nettet, og alle sendepunkter er utstyrt med doble sendere. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vurdert at DAB-nettet er mer robust med hensyn til kraftforsyning og signalmating.

Men bedre teknologi hjelper lite dersom for få lyttere bruker den.

Kantar (tidligere TNS Gallup) er leverandør av de offisielle radiomålingene i Norge. Deres ferske tall for første kvartal i år viser at mer enn en halv million daglige radiolyttere forsvant i forbindelse med overgangen fra FM til DAB. Foreløpig har bare litt mer enn halvparten av bilene på norske veier DAB-radio, og én av tre hytter har heller ikke DAB-radio. DSB har understreket at «radioen i praksis er det eneste mediet for sanntidsinformasjon til bilførere (…)». Digitalradio Norge har også understreket at internett er en god radioplattform, men ikke håndterer kravene til beredskap godt nok.

Med andre ord er det gode grunner til å gjøre daglige DAB-lyttertall til en del av de offisielle radiomålingene. Aftenposten har vært i kontakt med Kantar, som bekrefter at det ikke er noe problem å måle DAB-tallene dersom det er ønskelig.

Ifølge NRKs radiosjef Jon Branæs skulle NRK gjerne hatt tallene for daglig lytting på DAB, men har nedprioritert det fordi det krever at NRK og de andre kringkasterne investerer i kostbart teknisk utstyr. Han mener også at undersøkelsene som allerede blir gjort, gir et godt nok bilde av styrkeforholdet mellom nettradio, DAB og FM.

I en så stor, kostbar, betydningsfull og omdiskutert endring av infrastruktur i Norge, ville det imidlertid være underlig om en skal la være å avdekke de konkrete tallene lyttere, pressen og politikere etterspør fordi en ikke har råd til måleutstyret.

I denne saken bør kulturministeren snu.