I klimapolitikken mangler Vedum både mål, plan og vilje

Klima? Trygve Slagsvold Vedum virker lite interessert i «vår tids største utfordring».

Etter at regjeringen la frem klimameldingen, har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stilt opp som dieselbilens forsvarer. Her er han sammen med leder Bjørg Sandkjær i Oslo Sp og partiets listetopp i Oslo, Jan Bøhler. Foto: Olav Olsen

6 minutter siden

I forslaget til nytt partiprogram for Senterpartiet står det at «miljø- og klimaproblemene er vår tids største utfordring». Fredag morgen var det i alle fall en utfordring for partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum har engasjert seg i debatter om klima ved en rekke anledninger de siste årene. For eksempel da FNs klimapanel høsten 2018 kom med en rapport om de alvorlige konsekvensene for kloden dersom det ikke lykkes å stanse oppvarmingen på 1,5 grader. Det Vedum var opptatt av, var ikke hvilke tiltak som trengs for å få det til. Han var bekymret for at kunne komme tiltak for å vri folks kosthold i mer klimavennlig retning. Altså redusere forbruket av kjøtt.