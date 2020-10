Aftenposten mener: Ja til gratis koronavaksine

Så mange som mulig må vaksinere seg for å gi samfunnet flokkimmunitet.

Nå nettopp

Det mangler ikke på gode formål staten kan bruke penger på. Det viser størrelsen på statsbudsjettet med all tydelighet.

Denne uken bestemte regjeringen at staten skal ta regningen for å vaksinere hele den norske befolkningen mot korona. Vaksinen, når den er klar, blir altså gratis. Ikke bare for helsepersonell og sårbare grupper, men for alle i tur og orden. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjonen.