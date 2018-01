Aftenposten mener: NRKs distriktsprogrammer trenger en kraftig oppgradering

«En forbannet vits.» Slik beskriver NRK-seeren Gisle Halvorsen NRKs nye distriktssendinger i et Facebook-innlegg som i skrivende stund er delt 7700 ganger. Misnøyen skyldes at distriktssendingen Nordnytt, som fra før var kuttet ned til 15 minutter, nå er kuttet ned til mindre enn 5 minutter. Det samme gjelder tilsvarende distriktssendinger i resten av landet. Det mener Gisle Halvorsen og åpenbart mange andre er for lite til å kunne lage innhold med dybde og substans.

NRK sier til iTromsø at omleggingen skyldes et behov for fornyelse. Sendingene har knapt seere under 40 år, noe de mener skyldes at yngre seere krever raske og enkle oppdateringer.

Alle redaksjoner – også i NRK – må med jevne mellomrom gjøre endringer. Ofte er endringene upopulære fordi det er enklere for redaksjonen enn seerne å se behovet for å forandre innholdet. Når det gjelder NRKs distriktssendinger, er det imidlertid en risiko for at programtilbudet går i en retning som resulterer i at hverken unge eller gamle seere får innhold de opplever som viktig, relevant og grundig.

Halvorsens Facebook-innlegg er ikke det første som kritiserer NRKs distriktssatsing denne vinteren. Mediekritiker Anki Gerhardsen har kalt distriktssendingene i radio for «tomhet satt i system». Hun har også satt et betimelig spørsmålstegn ved hvordan det kan ha seg at NRK Sápmi, med 100 ansatte og kontor i Tysfjord, ikke klarte å avdekke de omfattende overgrepene i sitt lokalmiljø - to tilreisende VG-journalister klarte jo det.

Kulturforsker Georg Arnestad har kalt distriktsinnholdet «inkjeseiande koseprat». Han er kritisk til ensrettingen i formateringen av distriktssendingene, som fører til at sendingene blir unødvendig like, enten du lytter i Finnmark eller Aust-Agder.

Misnøyen med distriktssendingene handler med andre ord ikke bare om hvor korte sendingene er blitt, men også om lav kvalitet på innholdet.

I NRK-plakaten står det at NRK skal reflektere det geografiske mangfoldet i Norge, være til stede i alle fylker og ha et godt lokalt tilbud. Distriktsdivisjonen i NRK har alene 920 medarbeidere. Det er, for å ta et nærliggende eksempel, nesten seks ganger så mange som redaksjonen i Aftenposten. Ingen mediehus i Norge har et bedre utgangspunkt enn NRK for å produsere førsteklasses innhold. Likevel svikter distriktsinnholdet både i kvalitet og omfang. I følge Medietilsynets allmennkringkasterrapport for 2016 klarer NRK heller ikke å oppfylle kravet om 25 prosent nynorsk innhold eller kravet om jevnlig å sende programmer for unge på samisk.

NRK har 15 distriktsprogramråd som ikke leverer på NRKs samfunnsoppdrag, og som heller ikke gir folk i distriktene innhold som i tilstrekkelig grad oppleves som viktig, relevant og grundig. Da er det på tide med en full overhaling.