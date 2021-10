Aftenposten mener: Lave ambisjoner på elevenes vegne

Ap og Sp burde ikke droppe firerkravet i lærerutdannelsen.

Vil man bli lærer, kreves det karakter fire eller bedre i praktisk matematikk. Det vil Ap og Sp ha slutt på.

Noe av det første Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler at de er blitt enige om, er ikke en visjon om hvor de vil. Det er snarere en plan for hva de vil reversere: Sammen skal de senke kravene til lærerutdannelsen.

Erna Solbergs regjeringer har tatt flere grep for å løfte læreryrkets status. Blant annet er lærerutdannelsen blitt styrket fra en fireårig utdannelse til en femårig mastergrad. Det er også blitt innført kompetansekrav om minst 30 studiepoeng i faget for lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk på barneskolen og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet. For mange lærere har det medført krav om etterutdannelse.