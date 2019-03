Aftenposten mener: Steiro må ta ansvar selv

Forutsatt at det som nå er kjent, er dekkende, har Verdens Gang sviktet i den såkalte dansevideo-saken: Reporter Lars Joakim Skarvøy brukte et sitat kvinnen som danset med Trond Giske ikke vedstår seg til å legitimere et oppslag.

Dette er alvorlig nok. Langt alvorligere er avisens håndtering av saken i den måneden som har gått etter publiseringen av den første saken.

Sjefredaktøren i en mediebedrift har ansvaret for hva som publiseres. I store medier er hun eller han sjelden involvert i enkeltsaker før publisering, men skal sørge for at underordnede foretar gode vurderinger i et system som sikrer kvalitetskontroll.

Som oftest er sjefredaktøren altså ikke direkte involvert i feil som begås. Disse kan likevel være så store at de rammer tilliten til mediet, noe som i neste omgang gjør det naturlig at toppsjefen går av. Slik er det i alle typer virksomheter.

Unntaksvis er sjefredaktøren direkte involvert i beslutninger om publisering. Da blir ansvaret enda større, blant annet fordi toppsjefens deltagelse gjør det vanskeligere for underordnede å protestere mot gale vurderinger.

Gard Steiro var på jobb da VG publiserte saken om Giskes dansevideo på sin nettside. Han har bekreftet at han selv tok beslutningen.

Steiro har understreket at han ikke var kjent med at sitatet ikke holdt vann da beslutningen om publisering ble tatt, men TV 2 har avdekket at han snakket med kvinnen i 17 minutter bare få timer senere. Dette skjedde etter at NRK hadde publisert en sak der kvinnen avdramatiserte det som hadde skjedd på dansegulvet.

Mangelfull beklagelse

Ifølge kvinnen fikk Steiro da vite «alt» om hvordan hun opplevde situasjonen, at sitatet var feil og at hun ikke ønsket saken omtalt.

VG beklaget fremstillingen av saken etter seks dager, men beklagelsen var – forutsatt at kvinnen i videoen snakker sant og er presis – langt fra komplett. Politisk redaktør Hanne Skartveit stilte så i NRKs Debatten og hevdet at det omstridte sitatet var korrekt gjengitt.

Først da TV 2 sendte et intervju der kvinnen forteller om sin opplevelse, 28 dager etter den første publiseringen, ble sitatet fjernet fra VG.no.

Må få konsekvenser

VG har iverksatt en gransking av saken og lover at rapporten blir offentliggjort. Det er bra.

Granskingen må være grundig og ærlig, og også omfatte de andre feilene i saken som først ble publisert. Den kan bringe frem fakta som ikke er kjent, men slik bildet er før rapporten foreligger, bør saken få konsekvenser også for sjefredaktør Steiro.

Selve kjernen i journalistikken er at den er sannhetssøkende. Det handler helt enkelt om man skal kunne stole på mediene. Helt sentralt er da evnen til å rydde opp når man gjør alvorlige feil.