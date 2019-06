Aftenposten mener: Pinlig om tidsfri øy

Aftenposten beklager at vi har brakt nyheten om at øya Sommarøy i Troms ønsker å bli verdens første tidsfrie sone.

Historien er også utgangspunkt for hovedsaken i ukens utgave av Aftenposten junior.

At Sommarøy ønsker å bli verdens første tidsfrie sone er nemlig ikke korrekt. Det riktige er at Innovasjon Norge ønsket å gi inntrykk av dette.

«Saken» har fått oppmerksomhet over hele verden. Målet var å markedsføre Nord-Norge som turistdestinasjon.

«Man kan ikke annonsere seg til oppmerksomhet lenger, man er nødt til å fortelle en god historie,» sa reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge til NRK tirsdag.

Det kan så være. Men fortsatt må det være vesentlig om historien har rot i virkeligheten. Pressemeldingen som PR-Operatørene sendte ut som del av oppdraget fra Innovasjon Norge, inneholder flere rene løgner.

I meldingen heter det blant annet at øyboer Kjell Ove Hveding «kom opp med ideen». Det står også at «øyas innbyggere ble enige om» et opprop på et «folkemøte». Bildet av klokkene innbyggerne angivelig hadde hengt fra seg på broen, var i realiteten noe hotelleier Hveding og reiselivsnæringen hadde organisert selv.

Det er derfor bra at Holms sjef, Håkon Haugli, onsdag la seg flat. Det er også riktig av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) å beklage at han bidro til å spre en historie han visste var usann, gjennom intervjuet i Aftenposten junior. At stuntet er finansiert med skattepenger, gjør ikke akkurat saken bedre.

Så kan man innvende at Innovasjon Norge blant annet skal reklamere for Norge som reisemål, og at man i utgangspunktet må møte informasjon som stammer fra dem i den forbindelse, med skepsis.

Det er riktig. Men at det offentlige så helhjertet går inn for å lure medier i inn- og utland, er likevel å tråkke over en grense. Villedende markedsføring er dessuten forbudt.

Det er også viktig å understreke hvor pinlig og ødeleggende det er for Aftenposten og en rekke andre medier, i inn- og utland, at vi lot oss lure.

Tids-ønsket fra Sommarøy måtte hele tiden måtte oppfattes som en kuriositet, men kvalitetskontrollen var for svak. Saken demonstrerer hvor viktig det er at også mindre alvorlige saker sjekkes grundig før publisering, selv om det kan ta ressurser fra viktigere stoffområder.

Usanne nyheter, uansett karakter, svekker tilliten til mediene.

Det er medienes fulle ansvar å sørge for at informasjonen som publiseres, er korrekt. Men man burde kunne forvente at offentlig eide selskaper unnlater bevisst å føre pressen bak lyset.