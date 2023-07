Hurra for en kronprins (50) som tør å mene

Et upolitisk kongehus er en misforståelse.

Kronprins Haakon snakker. Og handler. Og fyller år. Vis mer

Ikke alle nordmenn er tilhengere av kongehuset. Det finnes dem som av prinsipielle og aktverdige grunner sier nei til en arvelig monarkisk styreform i det moderne Norge.

Men slående mange av landets republikanere legger til: Kongen er heldigvis en bra mann. Kronprinsen også. Sjelden støter man i dette landet på mennesker som aktivt har høner å plukke med kronprins Haakon, som torsdag fyller 50 år.

I 1973, det året da Haakon ble født, fikk Norge to nye fløypartier. Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) ble stiftet i februar. To måneder senere, på et folkemøte i Saga kino, oppsto Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

AKP (m-l) gikk senere inn i det som i dag heter Rødt. Anders Langes parti ble til Fremskrittspartiet. Kronprinsen har aldri ment, og skal heller aldri få lov til å mene noe offentlig, om disse to partiene. Ikke om de andre partiene, heller.

Kongehuset er upolitisk, heter det gjerne. Det er en sannhet og en grunnleggende misforståelse på en og samme tid. De kongelige skal la være å mene noe om størrelsen på jordbruksoppgjøret eller detaljene i Nasjonal transportplan. De skal definitivt ikke anbefale noen å stemme Høyre, Kristelig Folkeparti eller Arbeiderpartiet ved høstens kommunevalg.

Men statsforfatning er politikk. Konge- og kronprinsgjerning også. En upolitisk rolle hadde vært grunnleggende meningsløst for den som er satt til å lede statsråd på Slottet hver fredag.

Den som sier at en konge, dronning eller kronprins ikke har lov til å mene, har misforstått. For bare saken er stor nok, vil også taushet være å regne for en ytring.

Så kronprins Haakon snakker. Og handler. Han har i 20 år vært sterkt engasjert, og stadig på farten, som goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram (UNDP). Kampen mot fattigdom, og kampen for å ta vare på naturens mangfold, er viktig for ham. Sterkt og ekte er også hans engasjement mot diskriminering og mobbing i alle fasonger.

«Hvis vi kan klare å støtte hverandre og heie litt mer på hverandre, tror jeg vi får det mye bedre, og at vi får mer til som samfunn», sa han enkelt og klokt i bursdagsintervjuet med A-magasinet.

Lørdag er den vonde datoen 22. juli her igjen.

– I dag er gatene fylt av kjærlighet, sa kronprinsen i sin tale etter at terroren hadde rammet landet for 12 år siden.

Det er en høyst uvanlig ting, og slett ingen enkel sak, å bli født til å være tronfølger og fremtidig statsoverhode i et land der alle andre embeter skal stå åpne for absolutt alle.

Men kronprins Haakon gjør tingene sine med stil og stødig forståelse for norsk demokrati. Gratulerer med dagen!