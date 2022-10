Aftenposten mener: En sosialdemokratisk sjokkdoktrine

Nå nettopp

Regjeringen har større handlingsrom enn den har gitt inntrykk av.

I 2007 kom boken «Sjokkdoktrinen». Forfatteren Naomi Klein beskrev hvordan kriser gir anledning til å innføre økonomiske liberaliseringer. Klein hevdet at slik «katastrofekapitalisme» utnyttet samfunnssjokk til å innføre politikk som aldri ville blitt akseptert under normale omstendigheter.

Statsbudsjettet for 2023 kan kanskje sees på som en slags sosialdemokratisk sjokkdoktrine, i så fall. Det er krig, energikrise og kraftig prisvekst. Regjeringens svar er å øke skattene for næringslivet med over 40 milliarder kroner.