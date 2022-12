Aftenposten mener: Mot tek-gigantene er Norge for lite

Dagens lederartikkel

16 minutter siden

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) får hjelp fra Brussel med personvernet.

Senterpartiet har rett. Samarbeid med EU trengs for å beskytter folk på nett.

Hvordan skal folks personvern tas vare på i en stadig mer digitalisert verden? Hvordan skal personlige data beskyttes? Mandag er dette tema på Stortinget. Bakgrunnen er et forslag fra Venstre.

Innstillingen om forslagene viser en ganske bred politisk enighet om behov for sterkere vern. Samtidig erkjenner de fleste partiene at Norge er for lite til å fikse dette alene. Dette dreier seg om mektige teknologiselskaper. Data flyter over landegrenser. Da trengs det samarbeid.