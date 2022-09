Aftenposten mener: Strømmen på hytta har ingenting i retten å gjøre

Kaldt og dyrt kan det bli denne vinteren. Her en hytte ved Mosetertoppen i Øyer.

Hytteeierne bør bruke pengene på å betale strømregningen i stedet.

Norge har antagelig en av verdens rauseste strømstøtteordninger. Dette er i seg selv en kontroversiell påstand. Noen synes at norsk strøm skal være billig, tilnærmet gratis. De skal ha seg frabedt ord som «raus» om systemet som eksisterer i dag.

Men billig strøm er ingen menneskerett, ei heller noen borgerrett i Norge. Snarere er kraften en naturressurs som skal utnyttes til fellesskapets beste. Det er det som skjer nå. Det europeiske markedet sikrer høy ressursutnyttelse og gode eksportinntekter for Norge. Det gjelder ikke minst i ekstreme tider som dette året. Husholdninger blir kompensert for de høye strømprisene. Staten tar 90 prosent av regningen på strømprisen over 70 øre.