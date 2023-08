Politi og en politisk røver: Frekk ansvarsfraskrivelse

Senterpartiet må ta ansvar for egen politikk. Den er ikke funnet på av politiet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (til venstre) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum hilste på visepolitimester i Oslo Cecilie Lilaas-Skari da de i januar presenterte beslutningen om å opprette ni nye polititjenestesteder. Vis mer

Publisert: 17.08.2023

For Senterpartiet er det en seier å gjenåpne kontorer. 20 nye tjenestesteder for politiet skal åpnes. Noen av dem ble stengt i forbindelse med politireformen. Andre er nye.

I Nordland gjenåpnes et kontor i Steigen kommune. Dette er ett av ni tjenestesteder som skal åpnes i år. Nyheten ble lansert av justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i januar.

Denne uken fortalte NRK at Nordland politidistrikt må kutte i antall politistillinger. I en situasjon med trangere rammer må det uansett sette av fem stillinger til kontoret i Steigen.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt sier det er større behov for stillingene andre steder enn der regjeringen har bestemt at de skal være.

– Vi står overfor mye mer kriminalitet i det digitale rom nå enn tidligere. Der burde vi vært mye mer til stede. Det er ikke sikkert fem nye stillinger i Steigen hjelper på det feltet, sier hun til NRK.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp svarer at det har vært dialog mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet om hvilke tjenestesteder som skal opprettes.

– Så jeg regner med at politiet også står ved de stedene de selv har vært med på å utvelge, sier hun.

Dette er over grensen for frekt. Det er regjeringen som har bestemt at det skal opprettes flere tjenestesteder. Ansvaret må dermed regjeringspartiene selv ta. De fleste politimestrene måtte lese om de nye tjenestestedene i mediene da nyheten kom i januar.

Den gang var det flere politimestre som uttrykte skepsis til tiltaket. Kløkstad var selv en av dem som sa at hun måtte finne ut hvilke konsekvenser det ville ha for resten av politidistriktet. Politisjef Jan Johannessen i Sogn og Fjordane kalte tiltaket «symbolpolitikk».

– Det er andre tiltak som ville gitt mer kraft ut i Distrikts-Norge enn dette, uttalte han.

Antall tjenestesteder og hvor de skal være, må vurderes ut fra hva som gir mest igjen for ressursene. Men for Senterpartiet er flest mulig politistasjoner med dør, kopimaskin og åpningstider blitt en hovedsak i justispolitikken. Partiet kan ikke dytte ansvaret for valget det har tatt, over på andre. I alle fall ikke på politiet.