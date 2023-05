Det er ingen vei forbi. Norge må ruste opp.

Forsvaret blir mye dyrere enn før. Men tett integrasjon i Norden kan bremse litt på utgiftene.

Det må nok dessverre bli mer av dette.

07.05.2023 21:41

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ikke fått bakoversveis av Forsvarskommisjonens rapport. Han har ikke den typen frisyre. Men det blir vrient både for Vedum og senere finansministre å finne plass til hva kommisjonen foreslår: Nær en dobling av forsvarsbudsjettene.

Regjeringen lovet tirsdag å plusse på 11 milliarder til Forsvaret innen 2026. Da vil 2 prosent av bruttonasjonalproduktet gå til forsvar. Det er i tråd med Natos mål og en god start. Lovende er også signalene fra Stortinget om et bredt nasjonalt forsvarsforlik.

Forsvaret trenger et taktskifte. For det første «må vi få det vi har, til å virke», som kommisjonsleder Knut Storberget onsdag uttrykte det. Jagerfly må ikke bli stående på bakken og marinefartøy liggende til kai på grunn av mannskapsmangel og etterslep i vedlikehold.

For det andre må Norge og andre land i Europa ta et mye større ansvar for eget forsvar og for fellesforsvaret i Nato. USA har presset på for dette lenge. Forsvarskommisjonen kaller det en «garderingsstrategi». Norge kan ikke satse absolutt alt på det ene gamle kortet, et Nato-medlemskap med sikkerhetsgaranti fra USA.

Kommisjonen vil ha tett militær integrasjon i Norden. I dette ligger muligheter som også vil glede finansministeren. Gjennom effektiv samordning og oppgavefordeling kan Norden oppnå stordriftsfordeler. På europeisk nivå kan standardisering av våpentyper gi lavere stykkpris fra masseproduksjon.

Kommisjonens flertall ivrer for en rammeavtale med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Her tok Senterpartiet en forutsigbar dissens. Men det er riktig og viktig for Norge å søke nærest mulig samarbeid med naboer og allierte i disse spørsmålene.

I de tidlige etterkrigsår førte Norge noen store debatter om landets forsvars- og sikkerhetspolitiske orientering. Først var det brobyggerpolitikken mellom øst og vest som gjaldt. Så kom diskusjonene om et skandinavisk forsvarsforbund. De brøt definitivt sammen da Norge, Danmark og Island gikk med i Nato i 1949.

Med Vladimir Putins krig er Europa blitt et annet. Med finsk og snart svensk Nato-medlemskap er Norden blitt et annet. Kanskje blir også USA og Nato noe annet, for USA er ikke nettopp preget av den trygge politiske stabilitet.

Mandag – i Ukraina-krigens 15. måned – markeres atter frigjøringsdagen 8. mai. La den fylles med takknemlighet – og gjerne en alvorsprat om krig, fred og forsvar.