Aftenposten mener: Fornuftig å forenkle utvisningsprosessen

For tiden er et forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet på høring. Det handler om å effektivisere utvisningsprosessen for asylsøkere med avslag på asylsøknaden.

I dag er det slik at dersom disse ikke drar innen utreisefristen UDI har satt, normalt rundt fire uker, kan han eller hun utvises. Først må UDI imidlertid sende et varsel om utvisning, før et formelt utvisningsvedtak fattes og en eventuell tvangsretur finner sted.

Det nye i Regjeringens forslag er at selve advarselen om utvisning skal sendes samtidig med avslaget.

Utvisningsprosessen vil dermed bli mer effektiv for folk som ikke har krav på beskyttelse, som ikke har igangsatt en klageprosess og som oppholder seg ulovlig i landet. Dette er bra.

I Klassekampen fredag kritiserer Noas forslaget på tre punkter. For det første mener organisasjonen det sender «feil signal» å gi varsel i forbindelse med selve avslaget. Det er vanskelig helt å få grep om hvorfor. Et grunnprinsipp i asylretten er at en asylsøker som er funnet å ikke ha behov for beskyttelse, skal forlate landet.

Organisasjonens innvender videre at regelendringen kan føre til færre frivillige returer, fordi trusselen om et utvisningsvedtak vil virke demotiverende. Dette er en spekulasjon fra Noas’ side, i likhet med departementets antagelse om at endringen «kan gi en sterkere oppfordring for utlendingen til å søke støtte til assistert retur».

Til slutt mener Noas også at de foreslåtte endringene svekker rettssikkerheten. Det er et viktig tema, og generelt er adgangen til gratis, juridisk assistanse ganske liten for asylsøkere i Norge.

Forslaget innebærer totalt én rettshjelptime mindre tilknyttet utvisningsprosessen. Men at de tre gratistimene i forbindelse med forhåndsvarselet bortfaller når varselet blir en del av del vanlige asylprosessen, er logisk. Det blir nå opp til den ordinære asyladvokaten å formidle utvisningstrusselen.

Riktignok kunne Regjeringen ha kompensert med mer enn bare to ekstra timer til en eventuell klageprosess, men alt i alt kan ikke forslaget sies å være en vesentlig svekkelse av rettssikkerheten for asylsøkere.

At asylsøkere oppholder seg i Norge etter endelig avslag er ikke ønskelig. De siste årene har det vært gjort et betydelig arbeid for å sørge for at asylinstituttets intensjoner opprettholdes, og at folk som ikke trenger beskyttelse, faktisk forlater landet.

Av alle dilemmaer dette prinsippet skaper, er effektivisering av utvisningsprosessen blant de mindre vanskelige.