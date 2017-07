Aftenposten mener: Löfven har havnet på defensiven

Sveriges statsminister, sosialdemokraten Stefan Löfven, lot torsdag to skarpt kritiserte ministre tre ut av regjeringen.

Umiddelbart kan dette fremstå som en handlekraftig reaksjon på den såkalte IT-skandalen, men egentlig har Löfven knapt nok gjort det han måtte gjøre. Opposisjonen var klar til å felle begge de avgåtte statsrådene pluss én til.

Löfven får berettiget kritikk for ikke å ha forstått alvoret i saken tidligere. Heller ikke nå er selvkritikken stor. Regjeringens autoritet er svekket.

Dessuten vil de borgerlige partiene fortsatt bli kvitt også forsvarsminister Peter Hultqvist. «Alliansen» bekreftet torsdag ettermiddag at mistillitsforslaget mot ham opprettholdes. Löfven vil altså igjen måtte velge mellom å gå av eller å svelge et nederlag.

Kunne ha gått av

Löfven kunne i stedet ha valgt å trekke seg nå, overlate styringen til opposisjonen og så prøvd på ny frisk ved valget til Riksdagen i 2018. Også et nyvalg var en mulighet.

Begge alternativene ville på et vis ha vært politisk enklere for Löfven. Etter de seneste målingene å dømme, kunne det sittende flertallet, en koalisjon mellom Socialdemokraterna og Miljöpartiet, med Vänsterpartiet som støtteparti, ha kommet godt fra et møte med velgerne.

Den gamle fagforeningsmannen tenker ikke slik. For ham er det mer naturlig å prøve å ri stormen av, noe man må ha respekt for.

Grov feil

Nå gir han jo også opposisjonen et problem: Kanskje mener svensker flest – når det hele har roet seg litt – at saken tross alt har fått de nødvendige konsekvenser. I så fall er det hasardiøst for «Alliansen» å presse frem regjeringens avgang.

Bakgrunnen for krisen er at Transportstyrelsen, etaten med ansvar for sikkerheten for all samferdsel i Sverige, i 2015 ga selskapet IBM ansvaret for driften av sine IT-systemer.

Etatens direktør begikk en grov feil ved ikke å sikre informasjonen godt nok. Hullene som oppsto gjør det mulig at sensitive opplysninger har kommet på avveier, selv om det er uklart om så har skjedd.

Ga ikke informasjon

Dette er ille nok, men som så ofte i slike situasjoner, ble skandalen forverret av håndteringen. De direkte ansvarlige gjorde mye for å rette opp, men ga ikke tilstrekkelig informasjon.

Fremfor alt fikk statsminister Löfven ikke beskjed før på nyåret i år, noe han med god grunn var misfornøyd med.

Så gjorde Löfven sine feil ved ikke å la den manglende informasjonen få konsekvenser før opposisjonen flere måneder senere, altså nå, tvang ham.

Krisen er ikke over. Det kan fortsatt bli regjeringskrise – med uklare politiske konsekvenser.