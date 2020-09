Aftenposten mener: Aktivitetsplikt må ikke bli en straffeeksersis

Aktivitetene må være meningsfylte og et steg på veien mot større økonomisk selvstendighet.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har besluttet at aktivitetsplikten for dem som mottar sosialhjelp, skal utvides til også å gjelde for dem over 30 år.

Aktivitetsplikten har vært en viktig sak for Høyre. Regjeringen innførte en lovendring i 2017 der det stilles krav om at unge under 30 år må være i aktivitet for å motta sosialhjelp. Året etter viste statistikk at det var færre unge på sosialhjelp. Med andre ord ser endringen ut til å ha hatt en positiv effekt.