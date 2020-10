Aftenposten mener: Foreldrepermisjonen lite fleksibel? Vrøvl.

Norske foreldre er blant de aller heldigste i verden. KrF bør ikke late som noe annet.

Det er visse ting det ikke går an å si i en redelig politisk debatt. Det går for eksempel ikke an å kalle den norske ordningen med permisjon etter fødsel og adopsjon for «lite familievennlig».

Noe slikt kunne kanskje ramle ut av munnen til den som ikke kjenner ordningen så godt. Men ikke ut av munnen til en som til og med har vikariert som barne- og familieminister.