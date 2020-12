Aftenposten mener: Gode nyheter for klimaet

EU skjerper ambisjonene. Det får konsekvenser også for Norge.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, EU-rådets president, Charles Michel, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, møtte pressen etter toppmøtet, der EU vedtok nytt klimamål for 2030. Johanna Geron/Reuters/NTB

For fem år siden feiret forhandlere i Paris at en ny internasjonal klimaavtale var på plass. Den var en diplomatisk triumf og ble mer ambisiøs enn mange hadde våget å håpe på forhånd.

Denne høsten skulle landene samles for å revidere sine klimaløfter. Avtalen legger opp til en slik syklus for å bidra til at hva landene vil gjøre, samlet sett bringer verden på rett kurs for å oppnå målene. Altså om å holde temperaturstigningen godt under 2 grader – og helst så langt ned mot 1,5 grader som mulig.