Stortinget er for raust med de store bedriftene

Det får være grenser for hvor mye fellesskapet skal stille opp for Petter Stordalen.

I høst sørget Fremskrittspartiet med finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug i spissen for å jekke opp støtten til store bedrifter. Nå er Frp med på å skru makstaket ned igjen. Til venstre er Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur. Foto: NTB/Stian Lysberg Solum

23. feb. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken vedtar Stortinget en ny omgang med krisetiltak som følge av pandemien. Det er ingen tvil om at krisetiltak trengs. Men de må målrettes bedre.

Da samfunnet ble stengt ned 12. mars i fjor, var det mye som måtte på plass fort. Det handlet om å sikre inntekt for folk som ble permittert eller mistet jobben. Det handlet om å holde små og store bedrifter flytende for å bevare arbeidsplasser. Kompensasjonsordningen for næringslivet kom på plass på imponerende kort tid.