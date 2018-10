Aftenposten mener: Trump har et ansvar for hatet

Lørdag ble 11 drept da en jødehater fyrte løs i en synagoge i Pittsburgh, Pennsylvania.

Bare noen dager tidligere ble bomber sendt i posten til fremtredende demokratiske politikere og til TV-stasjonen CNN. Ingen av bombene eksploderte.

Hendelsene er som kjent langt fra enestående: USA er et voldelig land, ikke minst i de senere årene. Ofte har ugjerningene, eller forsøkene på ugjerninger, et politisk motiv.

President Donald Trump har et stort ansvar.

Trumps hensynsløst aggressive retorikk forsterker polariseringen i USA. Når mannen på toppen knapt kan la det gå en dag uten å mane frem fiendebilder og vise forakt for en gruppe, en redaksjon eller en motstander, senker han terskelen for at folk med anlegg for å begå voldshandlinger, trår over grensen.

– Vi hater hverandre

Verdens mektigste mann må vokte sine ord.

Redaktør Nolan Finley i The Detroit News skriver: «Vær ærlig, vi hater hverandre». Han mener det ikke lenger er snakk om bare et usivilisert ordskifte, nå er det åpent fiendskap og dyp mistro.

Finley minner om at det er fullt mulig å fjerne reguleringer for næringslivet, senke skatter og i det hele tatt være en meget konservativ president, «uten å degradere embetet og fornedre motstandere». Ronald Reagan gjennomførte konservativ politikk, men opptrådte med verdighet og ble respektert, minner Finley om.

Lang republikansk trend

Trump kan sees på som kulmineringen av en utvikling i Det republikanske parti gjennom de siste tiårene: Newt Gingrich, Ted Cruz og Tea Party-bevegelsen har alle bidratt til en råere debatt.

Selv om republikanerne nok har mest av ansvaret, må også den andre siden ta en del. Det demokratiske partis presidentkandidat Hillary Clinton vakte oppsikt i 2016-valgkampen da hun kalte halvparten av Trumps velgere for «deplorables» – som grovt kan oversettes til «forkastelige».

Clinton beklaget utsagnet, men det forsterket like fullt bildet av demokratene som en elite med utbredt forakt for mange vanlige amerikanere. Også dette skaper grunnlag for raseri.

Forsvarer «mobber»

Nå har det dessuten oppstått «mobber», grupper av aktivister som forstyrrer republikanernes valgmøter under den pågående valgkampen. Disse gruppene forsvares, som Finley også påpeker i sin artikkel, av demokratiske politikere.

Redaktøren påpeker at USA nå er ved et «farlig, eksplosivt punkt». Fra en slik formulering er det ikke langt til ordet borgerkrig.

President Donald Trump har et stort ansvar for å roe situasjonen, men ingenting tyder på at han tar det.