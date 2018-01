Aftenposten mener: På tide med reform i Iran

Demonstrasjonene som begynte som en protest mot det økonomiske vanstyret i Iran, øker i omfang og styrke. Iranske statlige medier melder at minst 20 mennesker skal ha blitt drept i opptøyene, ni av dem natt til tirsdag. 450 mennesker skal være pågrepet.

Blant de døde er et medlem av revolusjonsgarden. Han ble drept og tre andre ble såret da de ble beskutt med en jaktrifle i byen Najafabad, forteller en iransk TV-kanal. Statlige iranske medier melder også at seks mennesker skal ha blitt drept i byen Qahdarijan da de forsøkte å gå til angrep på en politistasjon for å stjele våpen.

I en tredje by i Isfahan-provinsen, Khomeinishahr, skal en elleve år gammel gutt og en 20 år gammel mann ha blitt drept med jaktrifle.

Opprørene har også spredt seg til hovedstaden Teheran. Natt til tirsdag skal det blant annet ha blitt satt fyr på en drosje.

Protestene er de største i Iran siden massedemonstrasjonene i 2009. President Hassan Rouhani har vært en populær figur blant landets moderate, men er nå under press fra en frustrert ung befolkning. Medianalderen i Iran er 29 år. Befolkningen er på hele 80 millioner mennesker. Arbeidsledigheten blant iranske unge har ligget på over 25 prosent i snitt i tidsperioden 2011–2017. I 2017 har den ligget på hele 30 prosent.

Kritiske slagord er blitt rettet mot både Rouhani og Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei. Rouhani har uttalt at demonstrasjoner er tillatt, men lover å slå ned på dem som bryter loven.

I motsetning til demonstrasjonene til Den grønne bevegelsen i 2009, har denne protestbølgen ingen sentrale ledere. Demonstrasjonene begynte som en protest mot dårlige økonomiske kår, kraftig prisstigning og høy arbeidsledighet. Noen demonstranter har kritisert Irans militære støtte til regimet i Syria, mens andre har hyllet den avdøde sjahen som ble styrtet i revolusjonen i 1979. I flere uker har kvinner lagt ut videoer med slagordet #whitewednesdays der de viser seg offentlig uten hijab i protest mot prestestyret.

Tiden er moden for endring i Iran. Men en slik endring må komme innenfra. Korrupsjon gjennomsyrer økonomien, og militærutgiftene er svært høye. Den iranske befolkningen fortjener bedre.

Mønsteret bringer tankene til sjahens fall i 1979. Da startet det også med små demonstrasjoner uten sentral ledelse, som ble slått hardt ned på og som derfor spredde seg til stadig flere og større demonstrasjoner.

Rouhani har all interesse av å ta protestene alvorlig. Landets revolusjonære historie viser at selv det som begynner som en liten tue, kan velte stort lass.