Aftenposten mener: Arrogant av USA i FN

Det er ikke noe nytt at stormakter mener å ha særlige rettigheter i omgangen med andre og mindre land. Heldigvis vises det ikke alltid gjennom bruk av våpen, men det kan være ille nok likevel.

USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, ga et talende eksempel denne uken. Hun la frem en rapport som viser at USA opplever synkende tilslutning for sine resolusjonsforslag under voteringer i FNs hovedforsamling.

Haley sa at dette ikke er «en akseptabel gjengjeldelse av vår investering». Hun viste til at USA betaler 22 prosent av FNs budsjett, mer enn de tre neste på listen bidrar med tilsammen. Denne «sjenerøsiteten», som hun kalte bidraget, gir altså ikke god nok uttelling.

FN-ambassadøren la til at USA var mer opptatt av å gjøre det riktige enn å være populær. Her viser hun trolig først og fremst til USAs beslutning om å flytte ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, noe som førte til et fordømmende vedtak i FN.

Problemstillingen er ikke ny. USA har tidligere truet med konsekvenser dersom land ikke danser etter amerikanernes pipe. Konkret har USA antydet kutt i bidragene til FN og i utviklingshjelp til de enkelte medlemslandene.

Parodisk maktspråk

Internasjonal politikk er en hard arena. USA er ikke alene om å vente gjentjenester for sine tjenester.

Likevel er det noe parodisk over Haleys maktspråk, som hennes sjef, president Donald Trump, står bak.

Respekt og støtte skal ikke være noe et land kan true seg til – eller kjøpe. Haleys logikk nærmer seg den typen korrupsjon som er avdekket i Europarådet, der diktaturet Aserbajdsjan har kjøpt seg stemmer i parlamentarikerforsamlingen for på den måten å avskjære kritikk mot landet.

I stedet bør USA engasjere seg i verdens problemer på en måte som kan bidra til å løse dem. Gjør amerikanerne det, vil de få større støtte fra andre land i bestrebelsene.

– Skal tjene USA

Haley sa også at investeringer i andre land alltid skal tjene USAs interesser, samt at «vi vil hjelpe presidenten med å sikre at det amerikanske folkets støtte ikke lenger tas for gitt».

Utspillet om FN går inn i et større bilde: Donald Trump ønsker å rive ned det internasjonale systemet for konflikthåndtering, frihandel og fredelig samkvem som USA har vært med på å bygge opp.

Både i og utenfor USA handler mye om å bremse Trump tilstrekkelig til at han ikke rekker å gjøre ubotelig skade innen han igjen er ute av Det hvite hus. Det er en slags dugnad mot Trump, og det blir spennende å se hvordan FNs generalsekretær og de ulike medlemslandene takler den nye, konkrete utfordringen.