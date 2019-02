Fredag erklærte president Donald Trump «nasjonal nødssituasjon» for å få bygd en mur langs grensen mellom USA og Mexico. Han hevder det skjer en ukontrollert flyt av illegale immigranter, kriminelle og narkotika.

Trump håper erklæringen av nødssituasjonen, skal sikre ham åtte milliarder dollar til prosjektet, penger Kongressen ikke har vært villig til å gi ham. Byggingen skal amerikanske militære ta seg av.

Beslutningen er både dramatisk og udramatisk. Den er udramatisk ved at erklæringen ikke uten videre gjør det mulig for Trump å få byggverket reist. Den fjerner noen hindre, men muren må fortsatt være i pakt med gjeldende lovverk.

Trump er allerede saksøkt. Han hjelpes av at lovene ikke definerer tydelig hvilke kriterier som må oppfylles for å kalle noe en nødssituasjon. Det regnes som lite sannsynlig at selve erklæringen vil bli dømt ulovlig.

Neste spørsmål blir om det finnes lovgrunnlag for å beordre militære til å bygge muren og til å hente pengene. Her har Trump en vanskeligere sak.

Slett ikke første gang

Dette er heller ikke første gang en president har erklært nødssituasjon. Barack Obama gjorde det flere ganger. Jimmy Carter gjorde det for å takle gisselkrisen i Iran i 1979. Denne «nødssituasjonen» blir fortsatt fornyet, nesten førti år etter, nettopp fordi den gjør det lettere å ha sanksjoner mot Iran.

Trumps erklæring fredag er derimot et dramatisk uttrykk for det som kjennetegner hans presidentskap: En suveren egenrådighet, mangel på interesse for fakta og respekt for ekspertise.

Presidentens påstander kan ikke dokumenteres. Det finnes ingen nødssituasjon. Trump hevder for eksempel at narkotikaen strømmer inn i USA over ubevoktet grense, mens data viser at det aller meste smugles inn via lovlige grensestasjoner.

Tenker på seg selv

På den annen side er Trump i konstant valgkamp. Selv om «muren» ikke har støtte fra et flertall av amerikanske stemmeberettigede, har den stor støtte blant hans egne velgere. Det er dem han må mobilisere for å bli gjenvalgt som president neste høst.

Slik Trump ser verden, vinner han saken uansett. Han tjener hvis han lykkes i å få muren bygd. Han tjener også hvis domstoler eller andre stanser ham. Det passer fint inn i fiendebildet han har bygd sin politiske karriere på.

Hvis han hadde tenkt på USA, ville han ha inngått et kompromiss med Det demokratiske parti om forsterket kontroll av grensen mot Mexico. Demokratene har vært klare for noe slikt. Men Trump tenker ikke på landet, han tenker på seg selv.