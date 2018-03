Aftenposten mener: Skinnvalg i Egypt

Mandag denne uken startet presidentvalget i Egypt. Det er på forhånd gitt at sittende president Abdel Fattah al-Sisi kommer til å vinne.

Hans eneste motstander i valget er den relativt ukjente politikeren Moussa Mostafa Moussa, som meldte sitt kandidatur i siste liten, bare minutter før tidsfristen gikk ut. Moussa skal ha meldt seg på utelukkende for å la myndighetene slippe den pinlige situasjonen med å arrangere et valg der det bare er én kandidat.

– Jeg hadde egentlig ingen planer om å bli presidentkandidat. Men da alle de andre plutselig trakk seg, så det mer ut som en folkeavstemning enn et valg. Vi var veldig bekymret for landet dersom vi bare hadde én kandidat, forklarer Moussa i et intervju med Aftenposten.

Moussa er en så stor beundrer av al-Sisi at han har nektet å stille opp til debatt mot presidenten, fordi han mente det ville være uakseptabelt å «utfordre» ham. Dermed er den formelle utfordringen til presidentskapet som sådan en opplagt farse. Moussa har ikke utfordret al-Sisi på noen politiske områder, og al-Sisi på sin side har ikke nevnt sin motstander offentlig.

Den lille spenningen det måtte være ved valget, er knyttet til hvor mange som møter opp for å avlegge stemme. Ifølge nyhetsbyrået AP håper myndighetene at det vil bli avgitt nok stemmer til å gi valget et skinn av legitimitet.

Tidligere i år meldte flere kandidater seg på i valgkampen, men de er alle blitt arrestert eller truet til å trekke seg.

Oberst Ahmed Konsowa (42) ble dømt til seks års fengsel etter at han ble funnet skyldig i å ha gitt uttrykk for politiske ambisjoner mens han fremdeles var offiser i militæret.

Ahmed Shafik (76), som reiste til De arabiske emiratene etter at han tapte presidentvalget mot Mohamed Mursi i 2012, kom tilbake i desember i fjor. Da hadde han allerede sagt at han ville gjøre et nytt forsøk på å bli president. Men da han kom hjem til Egypt, ble han pågrepet og forsvant i noen dager. Dernest gjorde han det klart at han ikke ville stille til presidentvalget «fordi han hadde vært for lenge i utlandet og ikke hadde klart å følge godt nok med». At han kom til denne erkjennelsen på egen hånd, er mildt sagt lite trolig.

Den tidligere generalstabssjefen Sami Anan (70) ble arrestert i januar. Etter en stund gjorde Anans valgkampapparatet det klart at han ikke stiller til valg likevel. Nevøen til tidligere president Anwar al-Sadat, Mohamed Anwar Sadat, trakk seg også i midten av januar fordi han fryktet for sikkerheten til sine medarbeidere.

Når al-Sisi vinner valget denne uken, er det liten grunn til å feire. Denne ukens øvelse endrer ikke bildet av at Egypt igjen er blitt et diktatur.