Det ville være galt å si at hun sprudlet av entusiasme, den ferske kommunalministeren Monica Mæland, da hun torsdag tok imot rapporten fra ekspertutvalget som har utredet hva de utvidede fylkeskommunene våre skal holde på med.

Utvalget under ledelse av professor Terje P. Hagen vil nedlegge Mangfolds- og integreringsdirektoratet og fire andre direktorater. Pengene, oppgavene og fagfolkene overføres til fylkeskommunene.

Det trengs ikke et eget direktorat på integreringsfeltet, mener utvalget. Det er en klar og modig konklusjon om en virksomhet som ble opprettet for 12 år siden på et følsomt politikkområde.

Fra staten eller fylket?

Hovedansvaret for integreringen har hele tiden ligget hos kommunene. Spørsmålet er om de skal få den nødvendige hjelpen i dette arbeidet fra IMDi, en statlig aktør med seks regionale kontorer, eller om støtten like gjerne kan komme fra fylkeskommunen. Utvalget har tatt sjansen på å mene det siste, i tråd med en evalueringsrapport fra Fafo.

Mæland tok imot rapporten med stor interesse, naturligvis. Mye av vitsen med regionreformen er å gi de større og sterkere fylkeskommunene noen viktige ting å holde på med. Ekspertutvalgets mandat var å foreslå hva.

Men det Mæland valgte å si, var at mange av forslagene vil bli krevende gjennomføre. De har alle med mennesker å gjøre, forklarte hun, og mennesker må ivaretas på en skikkelig måte.

Direktorater gir ikke gladelig fra seg oppgaver. De har taleføre ansatte med fagkunnskap om det de steller med. Men skal det offentlige Norge styres av spesialister eller av generalister? Det er det underliggende og viktige spørsmålet som drøftes i Hagen-utvalgets rapport.

De statlige spesialistbyråkratiene har bare fortsatt å vokse, selv om ingen regjering har ønsket seg det. Veksten har skjedd i statlige direktorater og direktoratslignende enheter. Det «har gitt en sektorisert forvaltning med lavere grad av samordning enn ønskelig», fastslår utvalget.

Kompetansesentre for alt

Litt folkeligere uttrykt, med et snev av overdrivelse: Det er så mange kompetansesentre og ressurssentre i dette landet at Brønnøysundregistrene snart ikke har lagringsplass til flere.

Har noe så gammeldags som en fylkeskommune å stille opp mot dette? Det er lov å håpe på at svaret kan bli et slags ja. For ikke bare har fylkeskommunen en viss geografisk nærhet til kommunen, som det så gripende poengteres i ekspertrapporten. Fylkeskommunen kan få ansvar for en helhet der opptil flere tunge oppgaver veies mot hverandre i et folkevalgt organ.

Det er dét som er politikk. Og litt politikk er fint å ha i et demokrati.