Aftenposten mener: En usedvanlig modig mann er borte

Peter R. de Vries er død. Han er den fjerde journalisten på like mange år som er drept av kriminelle nettverk i Europa.

Foto: Peter de Jong, AP/NTB

16. juli 2021 17:00 Sist oppdatert 6 minutter siden

Journalist Peter R. de Vries ble utsatt for et attentat på gaten i Amsterdam for drøyt en uke siden. Han ble skutt fem ganger på kloss hold. Torsdag døde han av skadene.

Dessverre var ikke angrepet på de Vries hverken overraskende eller unikt. Han hadde selv advart om at det kunne komme til å skje. Gjennom sin lange og bemerkelsesverdige karriere hadde han mottatt mange dødstrusler. I perioder måtte han ha politibeskyttelse.