Aftenposten mener: Det haster ikke med å forlenge koronastøtten

Ingen vet nå hvilken støtte bedrifter trenger i mai og juni.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug vil forlenge krisestøtten til bedrifter minimum frem til 1. juli. Foto: NTB/Terje Pedersen

Ordningen med permittering av ansatte forlenges ytterligere. Fra før er perioden en ansatt kan være permittert og få dagpenger, utvidet fra 26 til 52 uker. Dette skulle gjelde ut april. Nå forlenges det til ut juni. Også maksgrensen forlenges tilsvarende.

Arbeidstagere vil dermed kunne være permittert i godt over et år. Det er en svært lang periode å være ute av aktivitet. Risikoen er der for at en del av bedriftene som nå har permittert ansatte, går over ende slik at de permitterte likevel ikke har en jobb å gå tilbake til.