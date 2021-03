Oppkjøp er en trussel. EU er en del av løsningen.

PST er urolig for utenlandske oppkjøp. En del av svaret er tettere samarbeid med EU.

I 2014 døpte statsminister Erna Solberg etterretningstjenestens nye skip Marjata ved Vard Langsten. Ifølge BT kom motorene fra et selskap som nå selges til russiske interesser. Foto: NTB/Romsdals Budstikke/Erik Birkeland

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er urolig for utenlandske oppkjøp. Bekymringen luftes i årets trusselvurdering. Der peker PST på at fremmede stater gjennom oppkjøp og investeringer kan få «tilgang til informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de får».

Det hele ble aktualisert da det ble kjent at Bergen Engines selges til russiske interesser. Selskapet leverer motorer til norske kystvaktskip. Det driver også vedlikehold. Ifølge Bergens Tidende/E24 gjelder det også det norske spionskipet Marjata.