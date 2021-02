Aftenposten mener: Politifolk bør ikke villede om rusreformen

Regjeringen har ikke foreslått å legalisere narkotika.

Det skal fortsatt være forbudt å kjøpe og selge hasj. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Man kan mene mye om lovforslaget til rusreform. Noen bekymrer seg for at bruken av narkotika kan komme til å øke. Reformen kan kanskje sende signaler om at det ikke er så farlig å bruke narkotika som før.

Andre synes derimot at reformen ikke går langt nok. Å selge narkotika blir like straffbart som tidligere. Det samme blir produksjon og import av narkotika. I praksis blir endringene kanskje ikke så store. De såkalte «terskelverdiene» – altså hvor mye narkotika man kan ha på seg uten å bli straffet – blir trolig langt lavere enn hva rusreformutvalget foreslo. Kanskje så lave at de tyngste brukerne likevel ikke slipper å ha politiet på nakken.