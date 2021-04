Aftenposten mener: Smittevernloven trenger forbedring

Rammene bør strammes inn.

Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverer kommisjonens sluttrapport til statsminister Erna Solberg på Statsministerens kontor i Oslo Foto: Håkon Mosvold Larsen

8 minutter siden

Koronakommisjonens rapport er alvorlig for Erna Solbergs regjering. Landet var for dårlig forberedt på pandemi generelt og covid-19 spesielt.

Tross dette utgangspunktet får norske myndigheter skryt for håndteringen. Prosessen rundt nedstengningen 12. mars i fjor viser at handlekraften var til stede, selv om forberedelsene kom altfor sent i gang.