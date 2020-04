Aftenposten mener: Dette er en viktig, spektakulær og historisk redningsaksjon

Tirsdag formiddag ble det bred enighet om en massiv redningspakke for bedrifter som rammes hardt av nedturen i norsk økonomi som følge av koronaviruset. Enigheten omfatter alle partier unntatt Stortingets enkeltmannsforetak Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Pakken er en slags kontantstøtte til bedrifter som opplever kraftig fall i inntektene på kort tid. Støtten skal bidra til at de får dekket utgifter de ikke kan unngå, som forsikringer, husleie og strøm. Ingen får dekket alt. Men ordningen er raus.

I første runde om støtteordningen sporet behandlingen på Stortinget delvis av. Partiene brukte tiden på å forhandle små og mellomstore summer til egne kjepphester. Nå er partiene igjen kommet på sporet. De har holdt seg til saken, som definitivt er stor nok i seg selv. Forsøk på egenmarkeringer er kraftig redusert. Det tjener partiene til ære.

Stortinget ber regjeringen se på tilpasninger for bedrifter som har store sesongvariasjoner i virksomheten, for eksempel skisentre. Stortinget ber også regjeringen se på enkelte andre virksomheter som faller utenfor, som attføringsbedrifter og museer. Og akvarier. Og om medier bør få en egen kompensasjon for bortfall av annonseinntekter. Det er ryddig av Stortinget at ikke i all hast prøver å snekre ordninger på frihånd, men heller gir regjeringen litt tid til å vurdere det.

En stor, ukjent faktor er en formulering om leverandørindustrien som rammes av nedturen for oljesektoren. Stortinget ber regjeringen komme med et eller annet. Men formuleringen dekker over uenighet mellom partiene og er så lite forpliktende at ingen kan si nå hva den kommer til å bety.

Kontantstøtten som nå er på plass, skal i første omgang gjelde ut mai. Bare for denne korte perioden er den anslått å koste 50 milliarder kroner. Dette er sannsynligvis det største enkelttiltaket Stortinget noensinne har vedtatt. Og det skjer i ekspressfart. Målet er at søknadsportalen skal åpnes allerede første fredag etter påske. Saksbehandlingen skal være så automatisert som mulig for å sikre rask utbetaling. Åpenhet og innsyn er noe av det som skal bidra til å hindre juks.

Både regjeringen, partene i arbeidslivet og finansnæringen, som skal betale ut pengene, strekker seg langt for å få dette på plass i svært høyt tempo.

Det er nesten så folk burde åpne vinduet og klappe litt for dem.