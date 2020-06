Aftenposten mener: Demonstrantene tok en sjanse, politiet opptrådte klokt

Koronaforskriften forbyr arrangementer der det deltar mer enn 50 personer. I Oslo og Stavanger har det vært demonstrasjoner med langt flere personer enn som så. Politiet har klokelig ikke gjort forsøk på å gripe inn.

Demonstrasjonene mot rasisme er en reaksjon etter den brutale pågripelsen av George Floyd i Minneapolis i USA, som endte med at Floyd døde. Det er fullt mulig å forstå engasjementet. Det gir ikke helt den samme effekten å gå i digitalt tog på internett med hver sin avatar. Men ut fra hensynet til smittevern burde demonstrasjonene ikke blitt holdt. Smittesituasjonen er under kontroll i Norge nå. Mange har ofret mye for å få til det. Smitten kan fort blusse opp igjen om folk tar lett på rådene om blant annet sosial distansering.

Politiet har fått kritikk for ikke å gripe inn. Politiadvokat Kai Spurkland skriver i et innlegg at det er uklart om koronaforskriften omfatter politiske markeringer. Om forskriften skulle inneholdt et tydeligere forbud, ville det krevd en nøyere vurdering opp mot Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Retten til å bruke sin ytringsfrihet i fellesskap har et sterkere vern enn retten til å lage russefest eller stort bryllup.

Politiet gjorde klokt i å holde seg i bakgrunnen. Når nettopp amerikansk politis brutalitet er det som har utløst sinnet, kunne det fort gått galt om politiet i Oslo og Stavanger skulle prøve å oppløse demonstrasjonene med makt.

På demonstrantene hviler det nå et stort ansvar. De har utsatt seg selv for smittefare. Dette var et valg demonstrantene gjorde som ikke bare angår dem selv og deres egen helse. De kan potensielt spre et farlig virus til andre, ikke minst til mennesker i sårbare grupper. De må ta på alvor helsemyndighetenes råd om å være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Kritikerne kan likevel roe seg litt. Smitterisikoen er lav. I Rogaland er det ikke registrert et eneste nytt smittetilfelle siden 12. mai. Det er en overreaksjon når Obos og Stavanger kommune ber ansatte som har vært i demonstrasjon, om å ha hjemmekarantene i ti dager.

Til NRK sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at et slikt pålegg ikke er nødvendig. Det er beskjed god nok.