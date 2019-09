Onsdag denne uken kom nyheten om at programmet Folkeopplysningen har prøvd å påvirke skolevalget ved Lillestrøm videregående skole.

Ideen var i utgangspunktet god. Eleven Hanna Revelsby skriver at hun er glad for å ha vært med på eksperimentet. Hun har fått lære at hun ikke var så kildekritisk som hun trodde.