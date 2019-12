Nok en gang skaper skoleundersøkelsen PISA debatt. Norske elever har en tilbakegang i lesing og naturfag, sammenlignet med forrige undersøkelse fra 2015. I matematikk er resultatene på samme nivå.

Da resultatene fra den første PISA-undersøkelsen kom i 2001, var det blant fagfolk og forskere allerede kjent at norske elever lå midt på treet i lesing, matematikk og naturfag. For offentligheten var det et sjokk.