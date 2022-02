Aftenposten mener: Diplomatiet stabiliserer situasjonen

Nå nettopp

Tysklands kansler la ned krans ved den ukjente soldats grav i Moskva tirsdag. Samme dag møtte han president Vladimir Putin.

Nato-medlemskap for Ukraina er ikke et aktuelt spørsmål.

Få har trodd at Russland ville invadere Ukraina uten en grunn, rettere sagt et påskudd. Man har ventet på en påstand om et ukrainsk angrep på russere eller separatistene Russland støtter øst i Ukraina.

Derfor skvatt nok mange torsdag morgen. Den selverklærte Folkerepublikken Luhansk hevdet at ukrainske regjeringsstyrker hadde gjennomført flere angrep med tunge våpen. Skulle dette bli Vladimir Putins påskudd?