Aftenposten mener: Surrete om rus fra KrF

16 minutter siden

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ønsker ikke avgjørelsene fra Høyesterett velkommen.

Rusavhengige ble satt i fengsel før rusreformen.

Onsdag morgen møtte KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad i NRKs Politisk kvarter. For andre dag på rad var tema ruspolitikken. I vår slo Høyesterett slo fast at rusavhengige ikke skal straffes for narkotika til egen bruk. Bakgrunnen er at Stortinget i fjor behandlet rusreformen. Den fikk ikke flertall. Men under behandlingen uttrykte et klart flertall at rusavhengige ikke skal straffes. Det er disse signalene fra Stortinget som er årsak til Høyesteretts nye avgjørelser.

KrF ønsket ikke egentlig noen rusreform. Nå synes partiet at reformen er gått for langt, selv om den ikke ble vedtatt. I Politisk kvarter hevdet Ropstad at rettstilstanden var god slik den var.