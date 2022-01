Aftenposten mener: Ubehagelig besøk, nødvendige samtaler

Talibans delegasjon kom til Gardermoen lørdag kveld.

Når Taliban har tatt makten, er det Taliban verden må snakke med.

For fem måneder siden forsøkte desperate mennesker på flukt fra Taliban å klore seg fast til fly som tok av fra flyplassen i Kabul. I helgen ble representanter for Taliban hentet til Oslo i privat jetfly. Representanter for en bevegelse som har tatt norske liv, er blitt fløyet inn.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) understreker at dette ikke betyr at Norge anerkjenner Taliban-styret i Afghanistan. Men samtalene er en erkjennelse fra de landene som deltar, av at det er Taliban som nå har makten i landet. Huitfeldt kommer heller ikke utenom at Taliban bruker møtet for å legitimere sin makt.