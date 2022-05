Aftenposten mener: Elever har godt av krav

8 minutter siden

Russen kan feste som aldri før når eksamen er avlyst og fraværsgrensen ikke brukes.

Ingen bør være overrasket over at fraværet blant russen er skyhøyt når eksamen er avlyst og fraværsgrensen ikke er i bruk.

Lærere sliter med å sette karakterer, kan NRK fortelle. Fraværet er skyhøyt. Over hele landet er klasserommene tommere enn de pleier å være på denne tiden. Mange russ har sluttet å møte opp på skolen.

Bjørn Eirik Orstad er lærer for en avgangsklasse i Rogaland. Han forteller at bare 8 av 24 elever var til stede i klasserommet hans mandag morgen. Hans fortelling er den samme man hører fra Utdanningsforbundet og videregående skoler over hele landet: Fraværet er mye høyere enn vanlig. Flere elever enn vanlig kommer til å ende opp med karakteren «ikke vurdert». Altså får de ikke et fullverdig vitnemål og må ta opp faget senere.