Aftenposten mener: Hadia Tajik må fortelle alt

Folket har vist Tajik tillit. Nå må hun vise at hun fortjener den.

13 minutter siden

Temperaturen stiger i saken om arbeids- og sosialminister Hadia Tajiks pendlerleilighet. Politikere har måttet ta sin frakk og gå for mindre alvorlige saker enn denne.

VG har avslørt at Hadia Tajik i 2006, som nyslått politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hanssen (Ap), fikk vite at hun ikke ville få skattefritak for pendlerboligen hun ble tildelt. Begrunnelsen var at hun selv hadde oppgitt at hun ikke hadde boligutgifter i hjemfylket. Noen dager senere leverte hun en ny søknad. Der hadde hun endret denne opplysningen til at «jeg opprettholder en bolig på hjemstedet som jeg ikke leier ut og har derfor boligutgifter på hjemstedet».