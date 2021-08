Aftenposten mener: Det er krise i fjorden og sommel i regjeringen

Kravene til landbruket må skjerpes. Det burde skjedd for lenge siden.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil redde Oslofjorden. Da må landbruks- og matminister Olaug Bollestad skjerpe reglene for utslipp fra landbruket.

Nå nettopp

Oslofjorden er i krise. Torsken er nesten borte. I fjor vinter ble det funnet store mengder avmagret ærfugl i Ytre Oslofjord. Algeveksten er stor. Det er bekymring for blåskjellene. Hvor er de blitt av? Flere forskere frykter en økologisk kollaps.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (Venstre) la i vår frem en redningsplan med 63 tiltak. Da han la frem planen, sa Rotevatn at «vi kan ikke se på at fjorden som betyr så mye både for mennesker og dyr, er syk». Han vil gjøre den frisk.