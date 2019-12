Aftenposten mener: For svakt, Dag Mejdell

I dag er det to uker siden Vy sendte ut en pressemelding der det ble kunngjort at Geir Isaksen trekker seg som konsernleder og går over i en rådgiverstilling i konsernet.

Da Nettavisen samme dag meldte om at Isaksen vil få minst tre millioner i året i sin nye stilling, vurderte NRK det som en god anledning til å diskutere statlige lederlønninger og sluttpakker. Programleder Fredrik Solvang inviterte derfor Dag Mejdell til Debatten, naturlig nok, ettersom han er leder av Vygruppens styre, og dermed ansvarlig for Isaksens lønnsbetingelser.