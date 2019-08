Høyre vil ha en egen konseptvalgutredning som tar for seg det samlede behovet for veier, jernbane, flyplasser og fiskerihavner i Nord-Norge, kunne nyhetsbyrået NTB melde denne uken.

Mens andre partier har diskutert for eller imot en jernbane i nord og klimaaspekter ved billigere innenriksflyvninger, fremhever Høyre ifølge Nordlys at det er viktigst å se transportbehovet i Nord-Norge under ett.