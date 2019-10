En riksrettsprosess mot Donald Trump har fremstått som bortkastet: Ja, demokratene i Representantenes hus kan sette den i gang, men dommen må felles av Senatet – og der har Trumps republikanere flertall. Det er ingen utsikter til at to tredjedeler av senatorene vil dømme ham. Hovedårsaken er at velgerne heller ikke ønsker Trump for riksrett.

Resonnementet skisserer fortsatt et sannsynlig forløp. Noe har likevel endret seg.