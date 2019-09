Oslo bør fortsette utviklingen i retning av en grønnere by. MDG får mesteparten av æren, men Arbeiderpartiet har også vært en pådriver for å få fart på tiltakene. Det har gjort oslolivet bedre for særlig beboere i indre by og innbyggere som kan basere seg på sykkel og kollektiv i hverdagen.

Utfordringen i neste periode blir å sikre at den grønne utviklingen gagner alle og ikke skaper nye forskjeller. Oslo, som har tilnavnet den delte byen, må ikke bli delt på nytt, mellom indre og ytre by.