Aftenposten mener: Liz Truss må rydde i Boris Johnsons rot

5. sep. 2022 13:56 Sist oppdatert nå nettopp

Liz Truss vant ledervalget i det britiske konservative partiet og overtar som statsminister etter Boris Johnson.

Liz Truss må velge: alenegang eller samarbeid med EU.

Boris Johnsons tid som britisk statsminister er over. Liz Truss blir ny statsminister i Storbritannia. Hans største seier blir også hennes største hodepine.

Johnsons løfte var å gjennomføre brexit, altså ta Storbritannia ut av EU. Det lyktes han med. Men for britisk økonomi har det så langt ikke gitt stor glede. I tillegg inngikk han en avtale med EU som han i ettertid ville bryte ensidig. Johnson gjorde Storbritannia til et land som ikke respekterte bindende avtaler. Er det slik Truss vil at landet skal fremstå? Eller skal Storbritannia være en partner andre kan stole på?